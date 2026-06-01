За січень-травень Сили оборони уразили 15 НПЗ ворога. Виведені з ладу майже 40% потужностей первинної переробки нафти в Росії.

Про це заявив у вечірньому зверненні у понеділок, 1 червня, президент Володимир Зеленський.

Зеленський про втрати нафтопереробної галузі РФ

– План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що наразі діють російські обмеження на експорт авіаційного палива та бензину. Також розглядається можливість запровадження заборони на вивезення дизельного пального.

– Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу, – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що зараз ЗСУ мають можливість бити по військовій логістиці росіян вглиб тимчасово окупованої території.

За його словами, на півдні та сході України для ворога майже не залишилося безпечних маршрутів.

– Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, – наголосив Зеленський.

Це вже проявляється у дефіцитах, підкреслив президент. Йдеться про нестачу пального в Криму та інших тимчасово окупованих РФ територіях.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони завдали удару по нафтобазі в місті Армавір Краснодарського краю РФ, що розташована приблизно за 500 км від державного кордону України.

