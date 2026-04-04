П’ять міністрів фінансів країн ЄС у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній.

П’ять країн ЄС закликали запровадити податок на надприбутки енергокомпаній

Міністри фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії зробили спільний заклик у листі, датованому п’ятницею, 3 квітня, зазначивши, що такий крок стане сигналом того, що “ми єдині та здатні діяти”, пише Reuters.

– Це також надішле чіткий сигнал, що ті, хто отримує вигоду з наслідків війни, повинні зробити свій внесок у полегшення тягаря для широкого загалу, – зазначили вони.

У листі міністри послалися на аналогічний надзвичайний податок 2022 року, запроваджений для боротьби з високими цінами на енергетику.

– З огляду на поточні ринкові викривлення та бюджетні обмеження, Європейська комісія повинна швидко розробити подібний загальноєвропейський інструмент внеску, заснований на надійній правовій базі, – зазначили вони.

У листі не уточнюється, який саме рівень податку на надприбутки пропонується або на які компанії він має поширюватися.

Зазначається, у 2022 році ЄС запровадив низку надзвичайних заходів після скорочення поставок газу Росією. До них входили: загальноєвропейське обмеження цін на газ, податок на надприбутки енергетичних компаній та цільові показники зі скорочення попиту на газ.

