Станом на ранок 30 березня 2026 року ситуація на українських автозаправних станціях стабілізувалася після тривалого періоду підвищення цін. За останню добу середня вартість основних видів пального практично не зазнала змін.

Як зросли ціни на пальне в країнах ЄС та різних куточках світу

За даними аналітичного ресурсу InvestorSight, який публікує огляди світових економічних і енергетичних трендів на основі даних Global Petrol Prices, найбільше зростання цін на дизельне пальне у світі зафіксовано після загострення конфлікту з Іраном (відлік ведеться з 23 лютого 2026 року).

За даними ресурсу, ціни на дизель у різних країнах зросли нерівномірно — найбільше постраждали країни Азії та частина імпортозалежних економік.

Найбільше подорожчання зафіксовано на Філіппінах, ціна зросла на 81,6%, а також у Нігерії на 78,3%. Це пояснюється високою залежністю цих країн від імпортного пального та вразливістю логістичних ланцюгів.

Далі в рейтингу також переважно азійські країни:

Малайзія — +57,9%

В’єтнам — +45,9%

Сінгапур — +44,0%

Ціни на пальне в США зросли на 41,2%. А от ціни на пальне в Канаді піднялися на 36,9%.

Найменше зростання зафіксоване в країнах із регульованими або субсидованими цінами на пальне. Так, у Індії та Саудівській Аравії вартість пального не зросла. У країнах Перської затоки, зокрема в Катарі та ОАЕ, показник склав близько +7,9%.

Ціни на пальне в ЄС підвищилися не так відчутно, як у США, але більше, ніж в ОАЕ. Зокрема, ціни на пальне в Німеччині зросли на 30,9%, а у Франції на 27,8%.

Україна опинилася в середині списку зі зростанням на рівні 33,9%. У Великій Британії ціни зросли помірніше, на 18,0%.

Динаміка цін на пальне в різних країнах Європи

Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95, прокоментував динаміку цін на пальне в різних країнах Європи, звернувши увагу на те, як саме змінювалася вартість пального та де спостерігалося найбільше подорожчання.

Він зазначив, що інфографіка на основі даних InvestorSight, яка показує темпи зростання цін на дизельне пальне у відсотках, не зовсім коректна для реального сприйняття ситуації.

Експерт пояснив, що водії в реальному житті оплачують пальне не у відсотках, а у конкретних грошових сумах, тому саме абсолютні показники є більш зрозумілими.

Крім того, він наголосив, що відсоткове порівняння може вводити в оману, адже в різних країнах відрізняється податкове навантаження, базова ціна та структура ринку, тому однаковий відсоток зростання може означати зовсім різні суми в євро, доларах чи інших валютах.

Як приклад Куюн навів ситуацію з дизельним пальним. Він розповів, що ціни на пальне в Польщі та США зросли приблизно на однаковий відсоток, близько 45%.

Водночас у грошовому вимірі різниця виявилася суттєвою, адже в США подорожчання становило приблизно 19,53 грн на літрі, тоді як у Польщі — близько 30,80 грн. Це, за його словами, наочно показує, що однакові відсотки не завжди відображають реальний фінансовий ефект для споживача.

Чому в Україні вартість бензину зросла менше, ніж у ЄС

Окремо Куюн проаналізував ситуацію з бензином, зазначивши, що за темпами зростання Україна виглядає стриманіше порівняно з низкою європейських країн. Зокрема, найбільше подорожчання зафіксовано у Польщі, де зростання сягнуло майже 18 грн/л за місяць. Водночас в Україні показники були нижчими, ніж у низці країн Європи, зокрема Італії, Румунії та інших ринків.

Щодо дизельного пального, Куюн підкреслив, що у відсотковому вимірі Україна перебуває серед лідерів зростання, однак у перерахунку на гроші ситуація виглядає більш збалансовано.

Він також звернув увагу, що у ряді країн, зокрема в Польщі, Німеччині та Франції, темпи подорожчання були ще вищими, тоді як Італія, Румунія та США демонстрували більш помірну динаміку.

За його словами, ключовим орієнтиром для всіх ринків залишаються світові котирування нафтопродуктів, які за останній місяць зросли приблизно на 15,15 грн/л для бензину та 26 грн/л для дизеля. Саме вони формують загальний тренд для більшості країн, за винятком окремих ринків із регульованими або специфічними умовами.

Чи допомагає кешбек компенсувати вартість палива

Куюн також звернув увагу на роль паливного кешбеку та програм лояльності, які частково компенсують зростання цін для українських споживачів.

За його словами, завдяки таким механізмам фактичне подорожчання для учасників програм виявляється значно меншим, ніж номінальне зростання на колонках, а подекуди Україна навіть виглядає більш стабільною порівняно з іншими країнами вибірки.

На його думку, відносно стримана динаміка цін в Україні частково пояснюється високою конкуренцією на ринку пального, де одночасно працює велика кількість мереж АЗС і триває постійна боротьба як на оптовому, так і на роздрібному рівні. Саме цей фактор, як підкреслив експерт, суттєво впливає на кінцеву вартість пального для споживачів.

