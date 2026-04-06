Найбільша активність російської армії зараз зосереджена на Олександрівському та Покровському напрямках.

Про це в понеділок, 6 квітня, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про ситуацію на фронті

Глава держави заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті, а також дипстрайків.

– Перше: обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. Саме там наразі сконцентровані найбільші зусилля російської армії, а відповідно – наша протидія. Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів, – зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент заслухав окрему доповідь щодо дипстрайків та відповідних пріоритетів.

За його словами, “українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових”.

– Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій, – зазначив він.

Після цього Зеленський погодив із військовим командуванням подальші кроки.

Президент також наголосив, що “важливо, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення позицій України у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами”.

– Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших, – наголосив президент.

Раніше Олександр Сирський повідомив, що з кінця січня 2026 року Силам оборони вдалося звільнити 12 населених пунктів України. З них вісім розташовані у Дніпропетровській області, ще чотири – у Запорізькій.

У межах наступальної операції українські військові також відновили контроль над 480 кв. км території на Олександрівському напрямку.

