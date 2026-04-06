Наибольшая активность российской армии сейчас сосредоточена на Александровском и Покровском направлениях.

Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте, а также о дипсирайках.

Сейчас смотрят

— Во-первых: обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно – и наше противодействие. Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в нанесении ударов по оккупантам, – отметил Зеленский.

Кроме того, президент заслушал отдельный доклад о дипстрайках и соответствующих приоритетах.

По его словам, “украинские дальнобойные санкции обеспечивают сокращение российских доходов, прежде всего нефтяных”.

— Это ощущается как на северо-восточном, так и на юго-восточном направлениях активных боевых действий, – отметил он.

После этого Зеленский согласовал с военным командованием дальнейшие шаги.

Президент также подчеркнул, что “важно, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на укрепление позиций Украины в дипломатии и в разноплановых отношениях с партнерами”.

— Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность укреплять безопасность других, – подчеркнул президент.

Ранее Александр Сырский сообщил, что с конца января 2026 года Силам обороны удалось освободить 12 населенных пунктов Украины. Из них восемь расположены в Днепропетровской области, еще четыре – в Запорожской.

В рамках наступательной операции украинские военные также восстановили контроль над 480 кв. км территории на Александровском направлении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.