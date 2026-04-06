Сложные участки фронта и дипстрайки: Зеленский о докладах Сырского и Гнатова
Наибольшая активность российской армии сейчас сосредоточена на Александровском и Покровском направлениях.
Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о ситуации на фронте
Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте, а также о дипсирайках.
— Во-первых: обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно – и наше противодействие. Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в нанесении ударов по оккупантам, – отметил Зеленский.
Кроме того, президент заслушал отдельный доклад о дипстрайках и соответствующих приоритетах.
По его словам, “украинские дальнобойные санкции обеспечивают сокращение российских доходов, прежде всего нефтяных”.
— Это ощущается как на северо-восточном, так и на юго-восточном направлениях активных боевых действий, – отметил он.
После этого Зеленский согласовал с военным командованием дальнейшие шаги.
Президент также подчеркнул, что “важно, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на укрепление позиций Украины в дипломатии и в разноплановых отношениях с партнерами”.
— Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность укреплять безопасность других, – подчеркнул президент.
Ранее Александр Сырский сообщил, что с конца января 2026 года Силам обороны удалось освободить 12 населенных пунктов Украины. Из них восемь расположены в Днепропетровской области, еще четыре – в Запорожской.
В рамках наступательной операции украинские военные также восстановили контроль над 480 кв. км территории на Александровском направлении.