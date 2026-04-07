В Україні на Великдень працівники поліції працюватимуть у посиленому режимі.

На Великдень можуть проводитися вибіркові перевірки громадян

Як повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, правоохоронці на період Великодніх свят переходять у посилений режим роботи.

– Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь, – заявила Гірдвіліс.

Вона зазначила, що за потреби можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки, “виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей”.

Зараз дивляться

Гірдвіліс акцентувала увагу на тому, що в умовах воєнного стану загроза з боку Росії залишається реальною і це не залежить від свят чи дат.

Речниця Нацполіції закликала людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень та сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків.

Раніше Служба безпеки України поінформувала, що оновила контакти гарячої лінії, щоб громадяни могли оперативно інформувати про підготовку терактів та диверсій з боку ворога. Відтепер зателефонувати СБУ можна на короткий номер 1516.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.