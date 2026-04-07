На Великдень Нацполіція може вибірково перевіряти громадян: що відомо
- На час Великодніх свят правоохоронці переходять на посилений режим роботи.
- Водночас працівники Нацполіції для недопущення провокацій з боку ворога можуть проводитися превентивні заходи, зокрема, вибіркові поверхневі перевірки.
- Також у Нацполіції просять громадян не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися встановлених обмежень.
В Україні на Великдень працівники поліції працюватимуть у посиленому режимі.
На Великдень можуть проводитися вибіркові перевірки громадян
Як повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, правоохоронці на період Великодніх свят переходять у посилений режим роботи.
– Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь, – заявила Гірдвіліс.
Вона зазначила, що за потреби можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки, “виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей”.
Гірдвіліс акцентувала увагу на тому, що в умовах воєнного стану загроза з боку Росії залишається реальною і це не залежить від свят чи дат.
Речниця Нацполіції закликала людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень та сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків.
Раніше Служба безпеки України поінформувала, що оновила контакти гарячої лінії, щоб громадяни могли оперативно інформувати про підготовку терактів та диверсій з боку ворога. Відтепер зателефонувати СБУ можна на короткий номер 1516.