На Пасху Нацполиция может выборочно проверять граждан: что известно
- На время Пасхальных праздников правоохранители переходят на усиленный режим работы.
- В то же время работники Нацполиции для недопущения провокаций со стороны врага могут проводиться превентивные мероприятия, в частности, выборочные поверхностные проверки.
- Также в Нацполиции просят граждан не игнорировать воздушные тревоги и соблюдать установленные ограничения.
В Украине на Пасху сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме.
Как сообщила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, правоохранители на период Пасхальных праздников переходят в усиленный режим работы.
— Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений, – заявила Гирдвилис.
Она отметила, что при необходимости могут проводиться превентивные мероприятия, в частности выборочные поверхностные проверки, “исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей”.
Гирдвилис акцентировала внимание на том, что в условиях военного положения угроза со стороны России остается реальной и не зависит от праздников или дат.
Спикер Нацполиции призвала людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и содействовать содействовать полицейским в исполнении их обязанностей.
Ранее Служба безопасности Украины информировала, что обновила контакты горячей линии, чтобы граждане могли оперативно информировать о подготовке терактов и диверсий со стороны врага. Теперь позвонить СБУ можно на короткий номер 1516.