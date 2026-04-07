В Украине на Пасху сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме.

На Пасху могут проводиться выборочные проверки граждан

Как сообщила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, правоохранители на период Пасхальных праздников переходят в усиленный режим работы.

— Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений, – заявила Гирдвилис.

Она отметила, что при необходимости могут проводиться превентивные мероприятия, в частности выборочные поверхностные проверки, “исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей”.

Гирдвилис акцентировала внимание на том, что в условиях военного положения угроза со стороны России остается реальной и не зависит от праздников или дат.

Спикер Нацполиции призвала людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и содействовать содействовать полицейским в исполнении их обязанностей.

Ранее Служба безопасности Украины информировала, что обновила контакты горячей линии, чтобы граждане могли оперативно информировать о подготовке терактов и диверсий со стороны врага. Теперь позвонить СБУ можно на короткий номер 1516.

Источник : Нацполіція

