Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили організовану злочинну групу, учасниками якої були чинні народні депутати.

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, депутати регулярно отримували неправомірну вигоду за підтримку потрібних рішень у парламенті.

Слідство встановило, що учасники групи діяли за чітко налагодженою схемою та отримували гроші за голосування з окремих питань порядку денного Верховної Ради.

Передача коштів та узгодження дій відбувалися системно, з використанням посередників та конспірації.

Операція проводилася під прикриттям, що дозволило задокументувати факти отримання неправомірної вигоди, переговори та домовленості між учасниками схеми.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозри та обрання запобіжних заходів.

Раніше, 10 грудня, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Державній податковій службі України.

Слідчі дії відбувалися у центральному апараті ДПС, а також у Головних управліннях податкової служби Хмельницької та Миколаївської областей.

За інформацією відомства, кримінальне провадження стосується подій 2024 року та початку 2025-го і пов’язане з діяльністю так званих ризикових підприємств.

