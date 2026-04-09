Чи вимикатимуть світло влітку – прогноз Укренерго
Голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко заявив, що споживання електроенергії в Україні не обмежуватимуть влітку за умови відсутності російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Він сказав про це в інтерв’ю lb.ua, оприлюдненому 9 квітня.
Чи будуть відключення світла влітку
За словами очільника НЕК Укренерго, в липні та серпні рівень генерації атомних електростанцій є найнижчим.
Узимку АЕС виробляють найбільше електроенергії, тоді як у середині літа показники мінімальні.
З осені генерація поступово зростає та досягає максимуму в листопаді.
– І зазвичай саме липень і серпень найспекотніші, зростає споживання електроенергії, може виникнути дефіцит. Хіба що літо буде відносно холодним, тоді навантаження на мережу не надто зросте, – зазначив Зайченко.
За його словами, за сприятливого сценарію обмежень споживання електроенергії не буде.
Це можливо, якщо відновлення генерації відбуватиметься за планом, триватимуть планові ремонти АЕС і не буде атак на інші об’єкти генерації.
Зайченко зазначив, що у прифронтових регіонах ситуація складніша, оскільки відновлення пошкодженого обладнання там ускладнюється безпековими умовами.
Повітряні тривоги в таких областях можуть тривати до 48 годин безперервно.
Нагадаємо, Зайченко повідомив, що трансформаторної потужності з другим рівнем захисту наразі вистачає майже у всіх регіонах для передачі електроенергії від генерації та з Європи до мереж операторів систем розподілу.
Будівництво захисних споруд триває. Другий рівень захисту зводять ще на 84 підстанціях.