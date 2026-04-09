Будут ли отключения света летом – прогноз Укренерго
Глава правления НЭК Укренерго Виталий Зайченко заявил, что потребление электроэнергии в Украине не будут ограничивать летом при условии отсутствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Он сообщил об этом в интервью lb.ua, опубликованном 9 апреля.
По словам главы НЭК Укренерго, в июле и августе уровень генерации атомных электростанций самый низкий.
Зимой АЭС производят наибольшее количество электроэнергии, тогда как в середине лета показатели минимальны.
С осени генерация постепенно растет и достигает максимума в ноябре.
— И обычно именно июль и август самые жаркие, растет потребление электроэнергии, может возникнуть дефицит. Разве что лето будет относительно холодным, тогда нагрузка на сеть не слишком вырастет, — отметил Зайченко.
По его словам, при благоприятном сценарии ограничений потребления электроэнергии не будет.
Это возможно, если восстановление генерации будет идти по плану, продолжатся плановые ремонты АЭС и не будет атак на другие объекты генерации.
Зайченко отметил, что в прифронтовых регионах ситуация сложнее, поскольку восстановление поврежденного оборудования там осложняется условиями безопасности.
Воздушные тревоги в таких областях могут длиться до 48 часов непрерывно.
Напомним, Зайченко сообщил, что трансформаторной мощности со вторым уровнем защиты сейчас достаточно почти во всех регионах для передачи электроэнергии от генерации и из Европы в сети операторов систем распределения.
Строительство защитных сооружений продолжается. Второй уровень защиты возводят еще на 84 подстанциях.