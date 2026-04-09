Глава правления НЭК Укренерго Виталий Зайченко заявил, что потребление электроэнергии в Украине не будут ограничивать летом при условии отсутствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Он сообщил об этом в интервью lb.ua, опубликованном 9 апреля.

Будут ли отключения света летом

По словам главы НЭК Укренерго, в июле и августе уровень генерации атомных электростанций самый низкий.

Сейчас смотрят

Зимой АЭС производят наибольшее количество электроэнергии, тогда как в середине лета показатели минимальны.

С осени генерация постепенно растет и достигает максимума в ноябре.

— И обычно именно июль и август самые жаркие, растет потребление электроэнергии, может возникнуть дефицит. Разве что лето будет относительно холодным, тогда нагрузка на сеть не слишком вырастет, — отметил Зайченко.

По его словам, при благоприятном сценарии ограничений потребления электроэнергии не будет.

Это возможно, если восстановление генерации будет идти по плану, продолжатся плановые ремонты АЭС и не будет атак на другие объекты генерации.

Зайченко отметил, что в прифронтовых регионах ситуация сложнее, поскольку восстановление поврежденного оборудования там осложняется условиями безопасности.

Воздушные тревоги в таких областях могут длиться до 48 часов непрерывно.

Напомним, Зайченко сообщил, что трансформаторной мощности со вторым уровнем защиты сейчас достаточно почти во всех регионах для передачи электроэнергии от генерации и из Европы в сети операторов систем распределения.

Строительство защитных сооружений продолжается. Второй уровень защиты возводят еще на 84 подстанциях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.