У п’ятницю, 10 квітня, графіки відключення світла будуть застосовуватися протягом всієї доби в усіх регіонах України для промисловості та всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Що відомо про графіки відключення світла по всій Україні

Зазначається, що причиною введення цілодобових графіків відключення світла по Україні стали нові наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являтиметься за графіком.

Раніше стало відомо, що графіки відключення світла стали жорсткішими.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 9 квітня російські війська застосували 119 безпілотників.

