Трансформаторної потужності Укренерго, яка має другий рівень захисту від атак РФ, вистачає для передачі необхідного обсягу електроенергії від електростанцій і з Європи до мереж операторів систем розподілу. Будівництво захисних споруд продовжується.

Про це в інтерв’ю Lb.ua заявив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко.

Захист енергооб’єктів від атак РФ

За його словами, основний захист компанія почала будувати ще у 2023 році.

На початку атак російських військ енергооб’єкти, як і в інших європейських країнах, не мали належного захисту: території підстанцій були відкритими, із прозорими огорожами, через які було видно трансформатори та розподільчі пристрої.

Було ухвалене рішення захистити найкритичніші елементи підстанцій – автотрансформатори.

– Під час минулої зими більшість автотрансформаторів були в захисті другого рівня (залізобетонні споруди, – Ред.), а решта – в першому (габіони, сітчасті конструкції, – Ред.), – розповів він.

Габіони захищають лише від уламків і були ефективні, коли в перші роки росіяни атакували ракетами, що падали десь на території підстанції і могли пошкодити обладнання лише уламками.

Потім почалися обстріли дронами, які влучали в трансформатори, а ті загораються миттєво – в них олива.

– Тому потрібен захист другого рівня – це бетонний саркофаг, який зберігає все обладнання. У нас є підстанція-рекордсмен, яка витримала більш ніж 20 ударів дронами по такому укриттю, – пояснив глава правління Укренерго.

Зайченко повідомив, що трансформаторної потужності з другим рівнем захисту вже достатньо майже в усіх регіонах для передачі електроенергії від генерації та з Європи до мереж операторів систем розподілу.

Будівництво укриттів триває. Споруди другого рівня захисту зводять ще на 84 підстанціях.

Також він повідомив, що роботи над третім рівнем захисту, який передбачає розміщення об’єктів під землею, розпочали у 2023 році. Цей варіант є дуже дорогим.

– Надскладно велику підстанцію, весь розподільчий пристрій, автотрансформатор закопати під землю. Тож проєкт не завершений – забракло державного фінансування. Об’єкти тепер на різному етапі готовності – до 80 % максимум, – додав очільник Укренерго.

Він зазначив, що вже реалізували один проєкт підземного захисту будівлі релейних панелей. Російські війська також атакують релейні панелі, які розміщені в окремих будівлях. У разі їх ураження підстанція перестає працювати.

– Тож ми на одній підстанції закопали це все під землю, і туди зараз ракетою вже не пробитися (якщо це не Кинджал). Поступово масштабуємо це рішення на інші об’єкти, щоб релейка була захищена, – додав він.

