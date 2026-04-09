На фронті минулої доби зафіксовано 131 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 40 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

