Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 9 квітня 2026 – ситуація на фронті
На фронті минулої доби зафіксовано 131 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.
Противник завдав 40 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.
