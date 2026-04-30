В п’ятницю, 1 травня, в Україні не планують відключати електропостачання у жодному регіоні країни.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на Telegram-каналі Національної енергетичної компанії Укренерго.

Відключення світла 1 травня: що відомо

Однак у той же час в компанії наголошують, що варто перенести енергоємні процеси на денний час – з 10:00 до 16:00.

Також в компанії попросили українців обмежити користування потужними енергоприладами у вечірній час – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив дію ціни на електроенергію (4,32 грн за кВт-год) для населення до 31 жовтня 2026 року.

