Графики отключения света на 1 мая: будут ли ограничения в Украине
В пятницу, 1 мая, в Украине не планируют отключать электроснабжение ни в одном регионе страны.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Отключение света 1 мая: что известно
В Укрэнерго отмечают, что отключения электричества 1 мая по Украине применять не планируют.
Однако в то же время в компании отмечают, что следует перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 10:00 до 16:00.
Также в компании попросили украинцев ограничить использование мощных энергоприборов в вечернее время – с 18:00 до 22:00.
Напомним, Кабинет министров Украины продлил действие цены на электроэнергию (4,32 грн за кВт-ч) для населения до 31 октября 2026 года.
