В пятницу, 1 мая, в Украине не планируют отключать электроснабжение ни в одном регионе страны.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отключение света 1 мая: что известно

В Укрэнерго отмечают, что отключения электричества 1 мая по Украине применять не планируют.

Сейчас смотрят

Однако в то же время в компании отмечают, что следует перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Также в компании попросили украинцев ограничить использование мощных энергоприборов в вечернее время – с 18:00 до 22:00.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил действие цены на электроэнергию (4,32 грн за кВт-ч) для населения до 31 октября 2026 года.

Факты ICTV рассказали, как с 1 мая в Украине изменятся отдельные правила оплаты коммуналки и что будет с тарифами на свет, газ и воду.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.