Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилася провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обмін полоненими та режим тиші

За словами глави держави, також було досягнуто домовленості із РФ щодо встановлення режиму тиші 9, 10 та 11 травня.

– Сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000, – зазначив глава держави.

Президент США Дональд Трамп також заявив про триденне припинення вогню між Україною та Росією 9-11 травня.

– Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде триденне припинення вогню (9, 10 та 11 травня), – написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що і в Росії, і в Україні є святкування пов’язані з Днем Перемоги, оскільки обидві країни були важливою частиною та фактором Другої світової війни.

Також американський президент повідомив, що триденне припинення вогню передбачає припинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 ув’язненими з кожної країни.

– Це прохання було зроблене безпосередньо мною, і я дуже ціную згоду президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського, – наголосив американський лідер.

Він висловив сподівання, що це стане початком завершення “дуже довгої, смертельної та важкої війни”.

