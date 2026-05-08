Росія продовжує обстріли України, Київ відповідатиме на них дзеркально. Події 9 травня залежатимуть від того, чи буде Росія наносити удари по Україні сьогодні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський пообіцяв Росії дзеркальну відповідь

– Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально, – сказав він у п’ятницю, 8 травня.

За словами президента, російські війська розпочали сьогоднішню добу з обстрілів на фронті та штурмової активності.

Також окупанти застосовують дрони. Зеленський додав, що напередодні ворог завдав ще більше повітряних ударів.

– Були наші дзеркальні відповіді… Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Росія двічі оголошувала про припинення вогню “з нуля годин 8 травня до 10 травня”. Відповідні заяви пролунали 4 та 6 травня.

В Міноборони РФ говорили, що російські військові в межах оголошеного перемир’я нібито припинять бойові дії на всіх напрямках, а також не завдаватимуть ударів углиб України по об’єктах інфраструктури та місцях дислокації ЗСУ.

У МЗС РФ погрожували “відповіддю” у разі, якщо ЗСУ в цей період атакуватимуть Москву та російські регіони.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова закликала західні дипломатичні місії вивезти свій персонал з Києва та погрожувала ракетним ударом по столиці України, якщо будуть спроби “зірвати святкування” параду 9 травня.

Учора Зеленський прокоментував чергове оголошення Росією “перемир’я.

Він заявив, що Москва хоче отримати від України дозвіл провести свій парад 9 травня, а після цього знову “продовжити вбивати українців”.

