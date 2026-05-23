Президент України Володимир Зеленський у листі до європейських лідерів розкритикував ідею асоційованого членства в ЄС, яке не передбачає права голосу, назвавши її несправедливою щодо України.

Про це повідомляє Reuters.

Асоційоване членство в ЄС: позиція Зеленського

За даними Reuters, президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС заявив, що формат участі без права голосу не відповідає внеску України у безпеку Європи.

У своєму листі Зеленський підкреслив, що Україна фактично вже виконує роль щита Європейського Союзу у війні проти Росії.

— Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід і рівні права в Європі. Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України, — написав президент України.

Окремо він згадав у листі Віктора Орбана, який блокував вступ України до ЄС, зазначивши, що його усунення з посади створило можливості для прогресу в переговорах.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу.

Нагадаємо, у листі до лідерів ЄС канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні спеціальний статус “асоційованого члена” Євросоюзу.

Така модель передбачає глибшу інтеграцію України до європейських інституцій ще до повноцінного вступу.

Зокрема, серед пропозицій Мерца — участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них, право бути присутньою у роботі Єврокомісії та Європарламенту без голосування, поступова інтеграція до бюджету ЄС, місце в Суді ЄС як “помічника доповідача”, поширення на Україну статті 42.7 ЄС про взаємну допомогу та оборону.

Попри це, Україна поки не отримуватиме повноцінного членства та права голосу.

