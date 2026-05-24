У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири жителів Подільського району, коли ті перебували в укриттях під час масованої російської атаки. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Чоловік обкрадав жителів Києва під час обстрілу

За інформацією поліції, в ніч на 24 травня внаслідок нічного російського ракетного удару в Києві на провулку Хорива були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.

– Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією та почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників, – йдеться у повідомленні.

Згодом до поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна в її оселі.

Проте правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування підозрюваного та затримати його безпосередньо в одній із квартир у Києві, де він намагався вчинити ще одну крадіжку.

За даними поліції, 29-річний чоловік уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Однак його затримали правоохоронці.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідальність за цією статтею передбачає до восьми років тюремного ув’язнення. Тривають слідчі дії.

Фото: Поліція Києва

