У Києві затримали мародера, який обкрадав оселі під час обстрілу
Про це повідомляє Поліція Києва.
Чоловік обкрадав жителів Києва під час обстрілу
За інформацією поліції, в ніч на 24 травня внаслідок нічного російського ракетного удару в Києві на провулку Хорива були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.
– Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією та почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників, – йдеться у повідомленні.
Згодом до поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна в її оселі.
Проте правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування підозрюваного та затримати його безпосередньо в одній із квартир у Києві, де він намагався вчинити ще одну крадіжку.
За даними поліції, 29-річний чоловік уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Однак його затримали правоохоронці.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідальність за цією статтею передбачає до восьми років тюремного ув’язнення. Тривають слідчі дії.
Фото: Поліція Києва