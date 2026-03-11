Президентські вибори у США у 2024 році відбулися 5 листопада одночасно з виборами до обох палат Конгресу, а саме до Сенату та Палати представників. Переміг Дональд Трамп від Республіканської партії, який перебуває на посаді президента трохи більше року.

Коли вибори президента у США та як вони відбуваються, читайте в нашому матеріалі.

Як проходять вибори президента у США

У США вибори президента відбуваються через колегію виборників. Громадяни голосують за кандидатів, але остаточно переможець визначається кількістю голосів колегії.

Кожен штат має певну кількість виборників залежно від населення, а більшість штатів віддають усі свої голоси тому кандидату, який переміг у загальному голосуванні. Для перемоги потрібно щонайменше 270 голосів із 538.

Особливу роль відіграють “хиткі штати”, де виборча боротьба найбільш напружена. Зокрема, це Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Аризона, Вісконсин і Невада. Інші штати зазвичай віддають голоси або демократам (“сині штати”), або республіканцям (“червоні штати”).

Демократи підтримують громадянські права, соціальні програми та боротьбу зі зміною клімату. Республіканці відстоюють традиційні цінності, обмеження імміграції, зниження податків та право громадян на володіння зброєю.

Коли вибори у США

День виборів у США — це день, коли громадяни обирають президента, віцепрезидента та членів Конгресу. Дати проведення виборів чітко визначені Конституцією і вони завжди припадають на певний період та проходять у встановлений день.

Загальні вибори відбуваються у вівторок, після першого понеділка листопада кожного парного року. Президент обирається раз на чотири роки, а члени Палати представників — раз на два роки.

Коли наступні вибори президента у США

Наступні вибори президента у США заплановані на 7 листопада 2028 року.

Щоб стати президентом, кандидат має бути громадянином США від народження, не молодшим за 35 років і проживати в країні не менше 14 років. Основні претенденти традиційно обираються від Демократичної та Республіканської партій через партійні праймериз.

Джерело: Федеральний Закон США

