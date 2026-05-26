Білорусь звинувачує Україну в регулярних атаках БпЛА: в ДПСУ відреагували
Білорусь безпідставно звинувачує Україну у нібито атаках дронами. Такі заяви є черговою спробою перекласти відповідальність за війну.
Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
– Чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку Білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо, – сказав речник.
Він зазначив, що у заяві держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича “було багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні”.
Зокрема те, що білоруська сторона нібито щоденно фіксує засобами ППО регулярний перетин кордону бойовими БпЛА з боку України.
– Тільки за останній тиждень нарахували 116. В мене питання – це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі провокації українців. І до того ж їхнє ППО, певно, може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують, – наголосив речник ДПСУ.
Нагадаємо, у Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну у нібито регулярних спробах бойових дронів атакувати прикордонну інфраструктуру.
У заяві держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича йшлося про нібито понад сотню випадків перетину кордону українськими дронами за тиждень.