Білорусь безпідставно звинувачує Україну у нібито атаках дронами. Такі заяви є черговою спробою перекласти відповідальність за війну.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Білорусь звинуватила Україну в атаках БпЛа – у ДПСУ відповіли

– Чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку Білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо, – сказав речник.

Він зазначив, що у заяві держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича “було багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні”.

Зокрема те, що білоруська сторона нібито щоденно фіксує засобами ППО регулярний перетин кордону бойовими БпЛА з боку України.

– Тільки за останній тиждень нарахували 116. В мене питання – це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі провокації українців. І до того ж їхнє ППО, певно, може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують, – наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, у Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну у нібито регулярних спробах бойових дронів атакувати прикордонну інфраструктуру.

У заяві держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича йшлося про нібито понад сотню випадків перетину кордону українськими дронами за тиждень.

