У Міністерстві оборони України змінюють підхід до закупівель безпілотників. Потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з фронту.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Новий підхід до закупівель дронів

За словами міністра, він підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель безпілотників. Тепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою.

На його думку, це відбуватиметься без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

– Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати неефективні рішення, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті, – заявив Федоров.

Як розповів міністр, Генеральний штаб ЗСУ за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів — без назви безпілотників чи конкретного виробника.

Рейтинг дронів визначатиме, які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповуватимуть для підрозділів на фронті на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

Як пояснив Федоров, якщо безпілотник не літатиме або не уражатиме цілей, тоді система просто не генеруватиме потребу на нього, адже важливим показником є реальний бойовий результат.

Водночас у Міністерстві оборони запроваджують новий підхід до розподілення бюджету.

Зокрема, 80% грошей спрямують лише на рішення, які довели свою ефективність, а 20% – залишать на інновації та закупівлю нових розроблень для тестування в бойових умовах, резюмував Михайло Федоров.

