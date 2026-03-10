Тільки те, що реально уражає: Міноборони змінює правила закупівлі дронів для фронту
- Міністерство оборони впроваджує автоматичну модель закупівель безпілотників, де потреба формуватиметься виключно на основі реальної ефективності техніки на фронті.
- Держава спрямує 80% бюджету на дрони, що довели свою результативність у цифрових системах, залишаючи частину грошей на тестування інноваційних розробок.
У Міністерстві оборони України змінюють підхід до закупівель безпілотників. Потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з фронту.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Новий підхід до закупівель дронів
За словами міністра, він підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель безпілотників. Тепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою.
На його думку, це відбуватиметься без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.
– Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати неефективні рішення, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті, – заявив Федоров.
Як розповів міністр, Генеральний штаб ЗСУ за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів — без назви безпілотників чи конкретного виробника.
Рейтинг дронів визначатиме, які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповуватимуть для підрозділів на фронті на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.
Як пояснив Федоров, якщо безпілотник не літатиме або не уражатиме цілей, тоді система просто не генеруватиме потребу на нього, адже важливим показником є реальний бойовий результат.
Водночас у Міністерстві оборони запроваджують новий підхід до розподілення бюджету.
Зокрема, 80% грошей спрямують лише на рішення, які довели свою ефективність, а 20% – залишать на інновації та закупівлю нових розроблень для тестування в бойових умовах, резюмував Михайло Федоров.