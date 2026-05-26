Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо щодо намірів атакувати Київ є “зухвалою провокацією” та свідчать про зацікавленість Росії у продовженні війни.

Про це 26 травня під час спілкування з журналістами на полях форуму Україна – Африка: Минуле заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга про погрози Лаврова атакувати Київ

– Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києву. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися, – сказав Сибіга.

Він наголосив, що подібні заяви ще раз демонструють, хто саме насправді зацікавлений у продовженні війни та її ескалації.

– Ми дуже сподіваємося, що після отримання таких сигналів наші партнери замість того, щоб просто приймати цю інформацію, видавати рекомендації своїм громадянам і керівникам дипустанов, залишати Київ, дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не наносити такі удари, – заявив глава МЗС .

Сибіга додав, що розраховує на жорстку реакцію з боку партнерів. Міністр також наголосив, що “сигнали мають бути не від Москви, а до Москви”.

– Яка ж це зухвалість напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну в світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, що ти ігноруєш весь мирний процес і будеш наносити удари по Києву, – наголосив очільник відомства.

Як зазначив Сибіга, росіяни мають усвідомлювати наслідки своєї “безвідповідальної поведінки в мирних зусиллях”.

За його словами, саме такі сигнали Україна передає партнерам, а відповіддю на дії РФ мають стати додаткові пакети допомоги для українців.

Що відомо про розмову Лаврова і Рубіо

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо “офіційно довів” до американської сторони, що російська армія “приступає” до системних ударів по “об’єктах ухвалення рішення у Києві”.

25 травня у МЗС РФ заявили, що російська армія нібито починає “послідовні системні удари” по підприємствах українського військово-промислового комплексу у Києві та “центрах ухвалення рішень”.

Також російське МЗС закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, “якнайшвидше залишити Київ”.

