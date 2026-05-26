Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо щодо намірів атакувати Київ є “зухвалою провокацією” та свідчать про зацікавленість Росії у продовженні війни.

Про це 26 травня під час спілкування з журналістами на полях форуму Україна – Африка: Минуле заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга про погрози Лаврова атакувати Київ

– Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києву. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися, – сказав Сибіга.

Він наголосив, що подібні заяви ще раз демонструють, хто саме насправді зацікавлений у продовженні війни та її ескалації.

Зараз дивляться

– Ми дуже сподіваємося, що після отримання таких сигналів наші партнери замість того, щоб просто приймати цю інформацію, видавати рекомендації своїм громадянам і керівникам дипустанов, залишати Київ, дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не наносити такі удари, – заявив глава МЗС .

Сибіга додав, що розраховує на жорстку реакцію з боку партнерів. Міністр також наголосив, що “сигнали мають бути не від Москви, а до Москви”.

– Яка ж це зухвалість напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну в світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, що ти ігноруєш весь мирний процес і будеш наносити удари по Києву, – наголосив очільник відомства.

Як зазначив Сибіга, росіяни мають усвідомлювати наслідки своєї “безвідповідальної поведінки в мирних зусиллях”.

За його словами, саме такі сигнали Україна передає партнерам, а відповіддю на дії РФ мають стати додаткові пакети допомоги для українців.

Що відомо про розмову Лаврова і Рубіо

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо “офіційно довів” до американської сторони, що російська армія “приступає” до системних ударів по “об’єктах ухвалення рішення у Києві”.

25 травня у МЗС РФ заявили, що російська армія нібито починає “послідовні системні удари” по підприємствах українського військово-промислового комплексу у Києві та “центрах ухвалення рішень”.

Також російське МЗС закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, “якнайшвидше залишити Київ”.

Читайте також
Китай відреагував на погрози РФ щодо ударів по Києву закликом до переговорів
Китай

Пов'язані теми:

Андрій СибігаМарко РубіоМЗССергій Лавров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.