Підготовка до зими: уряд виділяє ще 3 млрд грн на резервне теплопостачання
Кабінет Міністрів посилює підготовку до наступного опалювального сезону та спрямовує додаткові 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на розвиток резервного теплопостачання.
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
Підготовка до зими
Йдеться про аванс на закупівлю 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.
Також уряд узгодив кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. На ці потреби виділили 424,8 млн грн — відповідні роботи вже розпочалися.
Окрему увагу приділили фінансовому стану підприємств теплокомуненерго, зокрема їхнім розрахункам за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та НАК Нафтогаз України працює над комплексним рішенням для врегулювання боргів і недопущення їхнього накопичення.
Міністерствам розвитку громад і територій та енергетики доручили найближчим часом подати узгоджені пропозиції на розгляд уряду.
У Кабміні наголошують: підготовка до зими відбувається системно в межах планів стійкості регіонів. Серед ключових пріоритетів — захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, а також стабільне водопостачання і водовідведення.
На початку квітня Юлія Свириденко повідомила, що в Україні розпочалася підготовка енергосистеми до наступної зими: у трьох областях мають захистити 660 критичних об’єктів. На реалізацію Кабмін уже виділив близько 22,1 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.