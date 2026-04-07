В Україні розпочалася масштабна підготовка енергосистеми до наступної зими: у трьох областях мають захистити 660 критичних об’єктів. На реалізацію цих планів Кабінет міністрів уже спрямував близько 22,1 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками п’ятого засідання урядового Координаційного центру, на якому представили плани стійкості регіонів.

Захист енергетичної інфраструктури України

За словами Свириденко, згідно з планами стійкості регіонів, 660 об’єктів у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають забезпечити захистом від атак в межах підготовки до наступної зими.

Вона розповіла, що окремо розглянули стан запуску робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури в інших областях. Серед головних питань – наскільки регіони готові рухатися за графіком і як відбувається реалізація перших етапів.

Як зазначила прем’єр-міністерка, всі області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів.

Кабінет міністрів уже виділив кошти на старт робіт. Березневе фінансування у розмірі 22,1 млрд грн, спрямоване на убезпечення 576 об’єктів, стало наймасштабнішим разовим видатком із резервного фонду державного бюджету.

Свириденко розповіла, що ці гроші вже спрямували на роботи із захисту великих енергетичних об’єктів, підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інфраструктури Укрзалізниці.

Уряд розпочав підготовку до наступного опалювального сезону наприкінці лютого.

Як пояснила прем’єр-міністерка, кожен регіон має затверджений план із чіткими пріоритетами. Серед них – захист критичної інфраструктури, розподілена генерація, резервне живлення, безперебійне теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

На цьому етапі пріоритетом є дотримання графіків виконання робіт та оперативна реалізація регіональних стратегій стійкості, наголосила Свириденко.

Пов'язані теми:

