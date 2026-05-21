Тариф на світло у червні 2026 року

У червні 2026 року українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинними тарифами. Для побутових споживачів вартість світла залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Підсумкова сума в платіжці залежатиме від обсягу спожитої електроенергії.

Варто зазначити, що після завершення опалювального сезону, починаючи з травня, для домогосподарств з електроопаленням перестав діяти пільговий тариф на електроенергію, за яким вони платили 2,64 грн за кВт-год за перші 2 000 кВт-год на місяць (обсяг понад ліміт сплачувався у рамках фіксованого тарифу – 4,32 грн за кВт-год)

Таким чином, всі споживачі сплачиватимуть за електроенергію у рамках єдиного тарифу. Водночас відповідні пільги повернуться після початку опалювального сезону.

Окремі категорії громадян можуть і надалі користуватися пільгами — від часткової знижки до повного звільнення від оплати.

Зменшити витрати на електроенергію допоможе двозонний лічильник.

У нічний період, з 23:00 до 07:00, тариф становить 2,16 грн за кВт·год.

Як перейти на двозонний тариф

Щоб перейти на двозонний облік, потрібно звернутися до оператора системи розподілу та встановити сертифікований лічильник.

Нагадаємо, що наразі Уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію, зважаючи на поточну ситуацію в енергосистемі.

Також тарифи на інші комунальні послуги для населення залишаються без змін і діють на рівні попередніх місяців.

