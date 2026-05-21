Домашнє освітлення переходить на LED-технології. Сьогодні у квартирах, будинках, офісах та комерційних приміщеннях використовуються світлодіодні лампи, що тішать універсальністю.

Вони сумісні з багатьма типами світильників і люстр завдяки стандартним цоколям. Між собою елементи відрізняються колірною температурою, що варіюється від теплого світла (1200К) до холодного (6500К).

У чому переваги використання світлодіодних ламп

Залежно від кольору світла вироби мають різне призначення. Можна вибрати варіанти для дому, вулиці, гаража, рослин та інших потреб. Популярність таких ламп зростає, оскільки вони мають багато переваг:

Зараз дивляться

економія електроенергії — нижче споживання, як порівняти з лампами розжарювання;

безпека для здоров’я — у виробах немає ртуті та важких металів, тому їх дозволено утилізувати разом з іншим сміттям;

розмаїття варіантів температури світла — для дому можна вибирати тепліші відтінки, а для робочих зон більше підходять холодні кольори;

стійкість до впливу зовнішніх чинників — у світлодіодних ламп міцний корпус, який захищає від пилу та механічних пошкоджень.

Вироби витримують температуру від -40°C до +40°C, тому їх можна встановлювати як на вулиці, так і в приміщеннях. Ще один плюс полягає в тому, що такі лампи майже не нагріваються в процесі роботи, що знижує ризик виникнення пожеж та опіків у людей.

Середній термін служби ледів — від 20 до 50 тисяч годин, тож вистачає їх на 5 і більше років щоденного використання. Вони не перегорають, але із часом починають втрачати яскравість, через що їх доводиться замінювати на нові.

Де придбати світлодіодні лампи онлайн

В інтернет-магазині Євросвітло можна вибрати та замовити LED-лампи для домашнього та вуличного освітлення. У каталозі є лампи звичайні, акумуляторні, із вентилятором, високопотужні, натрієві, трубчасті та інші варіанти.

Щоб зробити замовлення, заповніть форму на сайті evrosvet.com.ua або зв’яжіться з менеджером онлайн чи телефоном. За потреби фахівці магазину нададуть консультацію та допоможуть із вибором.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.