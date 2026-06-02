Росіяни запускають по Україні групи ракет майже щодня. Що таке група ракет і скільки ракет може бути в одній групі – Факти ICTV дізналися про це у військового експерта Олександра Коваленка.

Група ракет — це скільки

За словами експерта, тут немає якоїсь точної прив’язки.

— Це просто такий вислів — група ракет. Усе залежить від багатьох факторів, але якоїсь прив’язки, що це 5, 10, 15, 100 ракет — не існує, — пояснює Коваленко.

Так просто визначається сама загроза, що в повітряному просторі України перебуває група ракет. За словами експерта, їх можна розділяти так само, як і Шахеди.

Ракетні атаки можуть проводитися по-різному. Наприклад, 10 бомбардувальників Ту-95МС здійснюють пуски 20 ракет.

Це може бути спочатку одна група, але в повітряному просторі України вони поділяються на чотири групи по п’ять ракет.

Із цих чотирьох груп одна, скажімо, прямує на Одесу, друга – в іншому напрямку і так далі.

— Ось усе це і є — групи ракет, тому якоїсь суворо обумовленої кількості в такій групі не існує, — резюмує Коваленко.

