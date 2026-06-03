Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах Російської Федерації, зокрема уражені кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та СБУ.

Ураження Кронштадта: що з кораблями та інфраструктурою РФ

За даними Сил оборони, у районі порту Кронштадт – ключової військово-морської бази Балтійського флоту РФ – зафіксовано ураження військових об’єктів, включно з кораблями та інфраструктурою базування флоту.

Зараз дивляться

OSINT-аналітики ASTRA заявили про дим над територією Кронштадтського морського заводу, який виконує ремонт та обслуговування кораблів і підводних човнів ВМФ РФ.

Удар по Петербурзькому нафтовому терміналу та військових кораблях у Кронштадті підтвердили і в Службі безпеки України.

– Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, СБУ спільно з представниками Сил оборони України … завдали ударів по інфраструктурі Петербурзького нафтового термінал у у Санкт-Петербурзі. Також українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області РФ, – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що наслідки і масштаби ураження ще уточнюються.

– Чим довше Росія обирає війну замість миру, тим частіше горітимуть об’єкти, що її забезпечують, – підсумували у відомстві.

Наразі Сили безпілотних систем України вже підтвердили ураження російського корвета Бойкий проєкту 20380 у Кронштадті (Санкт-Петербург) під час його перебування на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського.

– Корвет Бойкий, спущений на воду у 2011 році, використовувався Росією для патрулювання поблизу кордонів країн НАТО, супроводу суден так званого тіньового флоту та виконання оперативних завдань у Балтійському морі. У лютому 2026 року корабель був поставлений у сухий док на планове технічне обслуговування, – йдеться у повідомленні.

Сили безпілотних систем наголошують, що ураження Бойкого є частиною системної кампанії зі зниження морських спроможностей противника, зокрема шляхом виведення з ладу кораблів, інфраструктури базування та ремонтних потужностей.

За даними Генштабу, на борту судна Бойкий підтверджено масштабну пожежу. Результати і масштаби збитків уточнюються.

– Корвети проєкту 20380 є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони, призначеними для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах, – сказано у повідомленні.

Також серед уражених об’єктів:

термінал Санкт-Петербург;

Мічурінський завод Прогрес (спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки РФ);

аеродром Саки (радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н).

Захисники наголосили, що вдалось уточнити результати влучань по НПЗ Ільський та підтвердити зупинку НПС Зензеватка.

Крім того, за результатами удару 30 травня 2026 року по полігону Приморський Посад (Приморський Посад, ТОТ Запорізької обл.) підтвердили знищення укриттів для особового складу ворога. Втрати противника становили близько 30 осіб.

Окремо зафіксовано удари по:

складу боєприпасів і БпЛА (Донецька область);

складу паливно-мастильних матеріалів (Луганська область);

командно-спостережному пункту противника (Донецька область).

Кронштадт на карті та що відомо про місто-фортецю

Кронштадт на карті світу розташований у Фінській затоці Балтійського моря, приблизно за 30 км на захід від Санкт-Петербурга в Росії.

Формально він входить до складу Санкт-Петербурга, але географічно це острів Котлін і система штучних островів та дамб. Район розташований у відкритій воді, пов’язаний із містом дамбою через комплекс захисних споруд Санкт-Петербурга.

Історично вважається, що Кронштадт – це військово-морське місто-фортеця та головна база Балтійського флоту РФ.

Його заснували у 1704 році за наказом Петра І як ключовий оборонний щит Санкт-Петербурга з моря та центр російського флоту у Балтиці.

У місті-фортеці Кронштадт є одноіменний порт – військово-морський і ремонтно-логістичний вузол, де кораблі не лише стоять, а й обслуговуються, ремонтуються і повертаються в стрій.

Також там є АТ Кронштадтський морський завод – найбільше судноремонтне підприємство Північно-Західного регіону Росії. З квітня 2016 року він входить до структури акціонерного товариства Об’єднана суднобудівна корпорація. На території Кронштадтського морського заводу є 4 сухі доки.

Щорічно він обслуговує десятки кораблів та суден забезпечення Балтійського та інших флотів, а також підводні човни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.