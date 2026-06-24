Операція Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму чітко прорахована. Якщо те, про що українська сторона говорила з партнерами, з’явиться у ЗСУ, то вдасться оперативно забезпечити умови, коли Росія буде змушена вибрати мир.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 24 червня 2026 року.

Зеленський про операцію у Криму

За словами президента, Україна не дозволяє Росії використовувати свою землю як інструмент затягування війни та перетворення окупації на безкінечну.

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Зеленський стверджує, що операція Сил оборони України чітко прорахована, зокрема, щодо тимчасово окупованого Криму.

– Те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир, – сказав він.

Як зазначив Зеленський, Україна дуже розраховує на позитивну відповідь від партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться, стверджує президент.

За словами президента, військові вибивають на тимчасово окупованій території України та у самій РФ те, що працює на російську війну та робить її агресію взагалі можливою.

– Є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України та саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. І це правильний сигнал Росії, – стверджує він.

На думку президента, йдеться про сигнал, що точно у РФ не вийде безкарно або легко вкрасти землю українського та будь-якого іншого народу з тих, кому загрожують російські амбіції.

Як наголосив Зеленський, сучасні технології роблять окупацію надто важкою для РФ. Можливо, найважчою, ніж було в усі часи, припустив він.

Президент анонсував, що Україна надалі посилюватиме свою технологічну базу. Він подякував усім розробникам та виробникам.

За його словами, Росія вже не вперше окуповує чужі землі. Зеленський звернув увагу, що російська держава складається з багатьох підкорених народів та викрадених земель.

– Ми за свою землю боремось. Ми боремося за своїх людей. Ми боремося за справедливість для України. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, у Криму, на Донеччині та Луганщині, – резюмував президент.

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