Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону.

Про це повідомили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та пресслужба парламенту.

Український національний пантеон: що відомо

За словами Руслана Стефанчука, до Верховної Ради офіційно надійшов президентський законопроєкт Про Український національний пантеон.

Зараз дивляться

Документ передбачає створення в Києві загальнонаціонального місця пам’яті українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації.

Як зазначив спікер парламенту, законодавча ініціатива ґрунтується на багатовікових традиціях українського державотворення та націєтворення.

За його словами, створення пантеону має сприяти відновленню історичної справедливості, збереженню національної пам’яті, консолідації українського суспільства навколо спільної історії, а також формуванню української національної та громадянської ідентичності.

Стефанчук повідомив, що парламент планує розглянути законопроєкт на одному з найближчих пленарних засідань.

Орден Європи: що ще запропонував президент

Окрім законопроєкту про Український національний пантеон, президент подав до Верховної Ради ще один документ — про внесення змін до ст. 7 закону України Про державні нагороди України.

Ним пропонується заснувати нову державну нагороду — орден Європи.

Відповідно до законопроєкту, орденом планують відзначати громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.