Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців.

Зеленський про створенням Пантеону видатних українців

Відповідне рішення обговорили під час наради, присвяченої питанням державної політики пам’яті та вшанування національних героїв.

– Обсяг відповідних завдань надзвичайно великий і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України, – написав він у Telegram.

За словами глави держави, проєкт передбачає повернення в Україну історичних постатей, які відіграли ключову роль у формуванні української національної свідомості та для нашого державотворення. Йдеться також про розвиток системної політики меморіалізації та відновлення історичної пам’яті.

Зеленський наголосив, що створення Пантеону має стати місцем ціннісної консолідації суспільства та збереження пам’яті про покоління, які формували українську культуру й державу.

– Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу, – додав президент України.

Фото: Володимир Зеленський

