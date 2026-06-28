Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт 15359 задля запровадження нової державної нагороди — ордена Європи.

Про це президент заявив під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України.

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Зеленський оголосив про створення Ордена Європи

Під час виступу глава держави наголосив, що Україна вже пройшла значний шлях до європейської інтеграції, а переговори про вступ до Європейського Союзу стали підтвердженням цього курсу.

За словами президента, кожен крок України до ЄС став можливим завдяки українським воїнам, громадянам та міжнародним партнерам, які підтримували нашу державу.

— За кожним таким успіхом держави стоять наші громадяни, стоять наші воїни, всі наші люди, які захищають безпеку, майбутнє усієї Європи і які щодня усіма справами наближають не просто вступ, а утвердження нас як невід’ємної частини спільного європейського дому, — зазначив Володимир Зеленський.

І за кожним таким кроком, наголосив глава держави, також стоять і наші однодумці з інших країн — “справжні друзі, союзники, перевірені часом і боротьбою, які довели, що Україна і Європа — одне ціле”.

— Усіх таких особистостей Україна буде відзначати новою державною нагородою — це орден Європи, символ результативності спільного захисту нашої Європи, — зауважив глава держави.

Він також зазначив, що Україна заслужила мати державну нагороду саме з такою назвою.

— Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. І всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть нагороджені такою відзнакою — українським орденом Європи, — заявив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт 15359 про внесення змін до закону Про державні нагороди України, яким пропонується заснувати нову державну нагороду — орден Європи.

Згідно з документом, ним планують відзначати громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Одночасно глава держави вніс до парламенту законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має стати загальнонаціональним місцем пам’яті видатних українців.

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