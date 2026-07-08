В Азовському морі за ніч уражено ще 9 танкерів “тіньового флоту” РФ – СБС
- У ніч на 8 липня українські військові уразили ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі.
- За 72 години Сили безпілотних систем заявили про ураження 21 судна ворога, серед них 19 танкерів, суховантаж і пором у Керчі.
- Удари по "тіньовому флоту" РФ ускладнюють російську логістику, експорт нафти та фінансування війни проти України.
Українські військові за ніч уразили 9 танкерів “тіньового флоту” РФ в Азовському морі.
В Азовському морі уражено 9 танкерів “тіньового флоту” РФ
Як повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ, у ніч на 8 липня оператори батальйону Кайрос 414-ї бригади Птахи Мадяра, 413-го полку Рейд та 1-го окремого центру уразили ще дев’ять танкерів “тіньового флоту” РФ в Азовському морі.
За останні 72 години у цілому підрозділи Сил безпілотних систем уразили 21 судно ворога: 19 танкерів “тіньового флоту”, один суховантаж і один пором у Керчі.
Зазначається, що “тіньовий флот” РФ використовується для обходу міжнародних санкцій, експорту російської нафти та фінансування війни проти України. Його ураження ускладнює логістику противника та обмежує можливості держави-агресора отримувати доходи для продовження збройної агресії.
Усі ураження здійснено за координації Центру глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем.
Нагадаємо, що 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 12 танкерів “тіньового флоту” РФ. За словами Роберта Мадяра, судна перевозили паливо для окупованого Криму.
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