Українські військові за ніч уразили 9 танкерів “тіньового флоту” РФ в Азовському морі.

В Азовському морі уражено 9 танкерів “тіньового флоту” РФ

Як повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ, у ніч на 8 липня оператори батальйону Кайрос 414-ї бригади Птахи Мадяра, 413-го полку Рейд та 1-го окремого центру уразили ще дев’ять танкерів “тіньового флоту” РФ в Азовському морі.

За останні 72 години у цілому підрозділи Сил безпілотних систем уразили 21 судно ворога: 19 танкерів “тіньового флоту”, один суховантаж і один пором у Керчі.

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Зазначається, що “тіньовий флот” РФ використовується для обходу міжнародних санкцій, експорту російської нафти та фінансування війни проти України. Його ураження ускладнює логістику противника та обмежує можливості держави-агресора отримувати доходи для продовження збройної агресії.

Усі ураження здійснено за координації Центру глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, що 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 12 танкерів “тіньового флоту” РФ. За словами Роберта Мадяра, судна перевозили паливо для окупованого Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

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