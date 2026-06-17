Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту РФ, логістичну інфраструктуру та пункти управління російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження танкера тіньового флоту РФ

За інформацією Генштабу, 16 та 17 червня підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці військових і логістичних об’єктів Росії.

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Серед них – танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306), який уразили в акваторії Чорного моря. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

– Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Генштабі, Росія використовувала танкер для транспортування нафти та нафтопродуктів, щоб обійти міжнародні санкції та обмеження. Його довжина становить 244,6 м, а валовий тоннаж – 62 002 одиниці.

Ураження логістики та пунктів управління РФ

Сили оборони України завдали ударів по об’єктах, які використовувалися Росією для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями на південному напрямку.

Зокрема, українські захисники атакували автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.

Крім цього, Сили оборони уразили командно-спостережний пункт та пункт управління російської армії у районі Великої Новосілки Донецької області.

Українські бійці завдали ударів по пунктах управління безпілотниками у районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров’яковки та Кучерова Курської області РФ.

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