Карта бойових дій на 12 липня 2026

Минулої доби на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2026

Ситуація в Україні на 12 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ зупинили три ворожі штурми. Окупанти скинули три авіабомби та здійснили 76 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак у районах Вовчанська, Лимана та Стариці, а також у напрямках Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Куп’янська та Подолів, а також у напрямках Борівської Андріївки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог 10 разів атакував в районі Тихонівки, а також у напрямках Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак у районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог намагався рухатися у районах Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам’янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки в напрямках населених пунктів Воскресенка, Олександрограда та Піддубного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 13 разів. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Чарівного, Староукраїнки, Солодкого, Добропілля, Гіркого та Воздвижівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати ворога на 12 липня 2026 року

особового складу – близько 1 419 090 (+1 320);

танків – 12 120 (+4);

бойових броньованих машин – 24 928 (+6);

артилерійських систем – 45 807 (+53);

реактивних систем залпового вогню – 1 928 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 1 485;

літаків – 437;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 883 (+15);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034);

крилатих ракет – 4 889 (+2);

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 038 (+428);

спеціальної техніки – 4 407 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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