За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 244 управляемых авиабомба. Кроме того, оккупанты применили 8866 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 12 июля 2026

Ситуация в Украине на 12 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ остановили три вражеских штурма. Оккупанты сбросили три авиабомба и произвели 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак в районах Волчанска, Лимана и Старицы, а также в направлениях Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука.

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На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Купянска и Подолов, а также в направлениях Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дружелюбовки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Пискуновки, Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг 10 раз атаковал в районе Тихоновки, а также в направлениях Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Иванополья и Русиного Яра.

На Покровском направлении, где наши защитники остановили 44 атаки. Враг пытался двигаться в районах Новоалександровки, Шахового, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Нового Шахматного, Гришиного, Кучерового Яра, Софиевки, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Каменки, Котлиного, Молодецкого, Удач.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлениях населенных пунктов Воскресенка, Александрограда и Поддубного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Чаривного, Староукраинки, Сладкого, Доброполья, Горького и Воздвижовки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

Потери РФ на 12 июля 2026 года

личного состава – около 1 419 090 (+1 320);

танков – 12 120 (+4);

боевых бронированных машин – 24 928 (+6);

артиллерийских систем – 45 807 (+53);

реактивных систем залпового огня – 1 928 (+4);

средств противовоздушной обороны – 1 485;

самолетов – 437;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);

крылатых ракет – 4 889 (+2);

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);

специальной техники – 4 407 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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