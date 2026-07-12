За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 244 управляемых авиабомба. Кроме того, оккупанты применили 8866 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 12 июля 2026

Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026
Карта бойових дій на 12 липня 2026

Ситуация в Украине на 12 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ остановили три вражеских штурма. Оккупанты сбросили три авиабомба и произвели 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак в районах Волчанска, Лимана и Старицы, а также в направлениях Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука.

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На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Купянска и Подолов, а также в направлениях Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дружелюбовки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Пискуновки, Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг 10 раз атаковал в районе Тихоновки, а также в направлениях Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Иванополья и Русиного Яра.

На Покровском направлении, где наши защитники остановили 44 атаки. Враг пытался двигаться в районах Новоалександровки, Шахового, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Нового Шахматного, Гришиного, Кучерового Яра, Софиевки, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Каменки, Котлиного, Молодецкого, Удач.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлениях населенных пунктов Воскресенка, Александрограда и Поддубного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Чаривного, Староукраинки, Сладкого, Доброполья, Горького и Воздвижовки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

Потери РФ на 12 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 419 090 (+1 320);
  • танков – 12 120 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 928 (+6);
  • артиллерийских систем – 45 807 (+53);
  • реактивных систем залпового огня – 1 928 (+4);
  • средств противовоздушной обороны – 1 485;
  • самолетов – 437;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);
  • крылатых ракет – 4 889 (+2);
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);
  • специальной техники – 4 407 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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