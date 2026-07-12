Карта боевых действий на 12 июля 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 244 управляемых авиабомба. Кроме того, оккупанты применили 8866 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 12 июля 2026
Ситуация в Украине на 12 июля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ остановили три вражеских штурма. Оккупанты сбросили три авиабомба и произвели 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак в районах Волчанска, Лимана и Старицы, а также в направлениях Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука.
На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Купянска и Подолов, а также в направлениях Боровской Андреевки и Петропавловки.
На Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дружелюбовки.
На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Пискуновки, Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг 10 раз атаковал в районе Тихоновки, а также в направлениях Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки.
На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Иванополья и Русиного Яра.
На Покровском направлении, где наши защитники остановили 44 атаки. Враг пытался двигаться в районах Новоалександровки, Шахового, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Нового Шахматного, Гришиного, Кучерового Яра, Софиевки, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Каменки, Котлиного, Молодецкого, Удач.
На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлениях населенных пунктов Воскресенка, Александрограда и Поддубного.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Чаривного, Староукраинки, Сладкого, Доброполья, Горького и Воздвижовки.
На Ореховском и Приднепровском направлениях прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.
Потери РФ на 12 июля 2026 года
- личного состава – около 1 419 090 (+1 320);
- танков – 12 120 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 928 (+6);
- артиллерийских систем – 45 807 (+53);
- реактивных систем залпового огня – 1 928 (+4);
- средств противовоздушной обороны – 1 485;
- самолетов – 437;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);
- крылатых ракет – 4 889 (+2);
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);
- специальной техники – 4 407 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.