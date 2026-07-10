У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті. Проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн.

Відповідне розпорядження підписав мер Віталій Кличко.

Проїзд у Києві коштуватиме 30 грн

Електронні квитки, придбані до 14 липня за старою ціною 8 грн, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

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Після цієї дати невикористані поїздки буде анульовано, а їхню вартість повернуть на баланс носія електронного квитка.

Крім того, з 1 серпня у столиці запровадять новий квиток на 90 хвилин вартістю 60 грн. Він дозволить необмежену кількість пересадок на будь-який комунальний транспорт протягом півтори години.

При поповненні транспортної картки на більшу кількість поїздок передбачені знижки:

10–19 поїздок — 28,90 грн за одну поїздку;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Одночасно можна буде придбати не більше 50 поїздок, а загальна кількість поїздок на транспортній картці не повинна перевищувати 100.

Раніше у КМДА говорили, що необхідність підвищення вартості проїзду пов’язана зі значним зростанням витрат на утримання громадського транспорту за останні роки.

Зокрема, йдеться про подорожчання електроенергії, пального, ремонту рухомого складу, обслуговування транспортної інфраструктури та оплати праці персоналу.

Тариф на проїзд у столиці не переглядали з 2018 року. За цей період суттєво зросли ціни на основні ресурси, необхідні для функціонування метро, трамваїв, тролейбусів і автобусів.

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