12 серпня 2026 року жителі Європи стануть свідками одного з найяскравіших астрономічних явищ останніх років. За повідомленням CNN, цього дня відбудеться повне сонячне затемнення, яке можна буде побачити в окремих країнах Європи.

Де в Україні можна побачити сонячне затемнення 12 серпня 2026, час та найкращі регіони для спостереження, дізнавайтеся на Фактах ICTV.

Сонячне затемнення 12 серпня 2026: де буде видно повністю

Смуга повної фази простягнеться приблизно на 8 300 км. Вона пройде через Арктику, Північний полюс, східну Гренландію, захід Ісландії, північ Іспанії, а також торкнеться невеликої частини Португалії. Саме там Місяць повністю закриє Сонце, а небо на кілька хвилин зануриться в сутінки.

Зараз дивляться

Найдовше повну фазу зможуть спостерігати у Гренландії, вона триватиме понад дві хвилини. У північній Іспанії вона триватиме близько 20 секунд.

Саме Іспанія стане одним із найпопулярніших місць для астрономів і туристів, адже це буде перше повне сонячне затемнення, яке можна буде побачити на материковій частині країни з 1905 року.

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: де в Україні можна спостерігати

Українці також зможуть спостерігати це астрономічне явище, однак повного затемнення в нас не буде. На території України воно буде лише частковим.

Сонячне затемнення 12 серпня 2026: у скільки дивитися

Точний час сонячного затемнення 12 серпня 2026 року залежить від регіону. Воно розпочнеться приблизно о 20:10 за київським часом, а завершиться близько 20:53.

Наприклад, у Києві явище почнеться приблизно о 20:13, а максимум припаде на 20:18. При цьому Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска. У західних областях України затемнення буде помітнішим, ніж у центральних та східних регіонах.

Особливість повного сонячного затемнення 12 серпня 2026 року полягає не лише в його повній фазі. Як повідомляє Space.com, у багатьох країнах Європи Місяць закриватиме Сонце саме під час його заходу за горизонт. Через це звичний сонячний диск перетвориться на тонкий серп на тлі помаранчевого вечірнього неба, а таке поєднання трапляється досить рідко.

Таке видовище зможуть побачити жителі Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Австрії, Литви, Латвії та низки інших європейських країн. Найкращі умови для спостереження очікуються на відкритих узбережжях або в місцях із вільним західним горизонтом.

Що таке повне сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і повністю закриває сонячний диск для спостерігачів, які перебувають у смузі повної фази. На кілька хвилин небо темнішає, стають помітними найяскравіші планети й зорі, а навколо Сонця можна побачити його корону.

Після затемнення 2026 року наступне повне сонячне затемнення відбудеться вже 2 серпня 2027 року. Його смуга пройде через південну Іспанію, країни Північної Африки, Саудівську Аравію та Ємен.

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