У Міністерстві енергетики спростували інформацію про нібито заплановане підвищення тарифів на газ та світло з 2027 року через меморандум України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Чи зростуть тарифи на газ та світло у 2027 році

Міністерство зауважило, що останнім часом у публічному просторі з’явилися твердження, що меморандум з МВФ нібито передбачає підвищення тарифів на газ та світло з 2027 року.

У відомстві пояснили, що в меморандумі йдеться лише про підготовку до кінця 2026 року дорожньої карти реформи енергетичного сектору. Це аналітичний і планувальний документ, який визначає можливі напрями розвитку галузі, але не встановлює нові тарифи для населення.

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Крім того, у міністерстві наголосили, що принципова позиція держави залишається незмінною.

– Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану, – сказано у повідомленні.

Що передбачає дорожня карта реформи

У Міненерго зазначили, що під час підготовки дорожньої карти насамперед опрацьовується механізм посиленого соціального захисту населення.

Йдеться про розширення системи житлових субсидій та адресної допомоги для вразливих домогосподарств. Передбачається, що такі механізми мають бути запроваджені ще до будь-яких можливих змін у тарифній політиці.

У відомстві також наголосили, що, як і під час попередніх переглядів програми співпраці з МВФ, меморандум окреслює лише можливі напрями реформування енергетичного сектору і не містить жодного окремого зобов’язання підвищувати тарифи на газ чи світло під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, у КМДА пояснили, чи буде підвищення тарифу на воду в Києві до майже 90 грн за куб.

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