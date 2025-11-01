Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило імена та особисті дані п’ятьох російських військових, які у 2022 році стратили 17 мирних жителів Бучі Київської області.

Про це 1 листопада повідомили у ГУР та пресслужбі Нацполіції України.

Страти цивільних у Бучі: ГУР назвало винних військових РФ

За участі військової розвідки слідчі Національної поліції України ідентифікували та оголосили підозру п’ятьом військовослужбовцям армії РФ, причетним до масових убивств цивільних під час окупації Бучі.

Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російських військ, дані яких ГУР оприлюднило у відкритому доступі.

Імена воєнних злочинців:

лейтенант Кім Юрій Володимирович, 1997 р.н., командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи, уродженець Московської області;

рядовий Мєшалкін Євген Євгенович, 2001 р.н., стрілець-оператор 2-ї БТГР, родом із Тюменської області;

старший сержант Павлов Анатолій Валерійович, 1990 р.н., командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї, уродженець Чувашії;

старший сержант Гасангулієв Шаміль Фархадович, командир відділення 4-ї десантно-штурмової роти, родом із Пскова;

старший солдат Кретінін Павло Васильович, 1985 р.н., заступник командира взводу 2-ї БТГР, уродженець Воронезької області.

Деталі розслідування

Наприкінці жовтня стало відомо, що слідчі поліції оголосили підозри п’ятьом військовим РФ, причетним до вбивства 17 мирних мешканців Бучі під час російської окупації у 2022 році.

Трагедія сталася в районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної.

Російські військові заходили у двори, виганяли людей на вулицю й розстрілювали їх просто біля будинків.

Декого катували перед стратою, а частину тіл намагалися спалити, щоб приховати сліди злочину.

Серед загиблих були чоловіки, жінки та літні подружжя, які проживали там усе життя.

Окупанти не дозволяли місцевим ховати тіла, і багато жертв залишалися просто на вулицях до звільнення міста.

Щоб встановити обставини злочинів, слідчі провели сотні оглядів місцевості, допитів, експертиз і слідчих експериментів.

Під час ексгумацій було вилучено кулі, що збіглися зі зброєю військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ЗС РФ.

Завдяки свідченням очевидців, балістичним експертизам, фото- та відеоматеріалам вдалося відтворити події й встановити конкретних виконавців — командирів, сержантів та солдатів російської армії.

Усім підозрюваним інкримінується порушення законів та звичаїв війни, пов’язане з умисними вбивствами цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Частину матеріалів уже передано до суду, решта перебуває на фінальній стадії розслідування.

Фото: ГУР

