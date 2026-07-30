Останніми місяцями Росія дедалі частіше застосовує для ударів по Україні ракету Бандероль. Якщо спочатку її використання було поодиноким, то згодом такі атаки стали траплятися значно частіше, зокрема під час масованих повітряних ударів.

Зростання кількості пусків пов’язане одразу з кількома чинниками: прагненням російської армії випробувати нову зброю в бойових умовах, розширенням її серійного виробництва, а також спробою ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Якою є ракета s8000 Бандероль на вигляд, які її особливості та технічні характеристики — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке російська ракета Бандероль

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions оприлюднило характеристики нової ракети російського виробництва S8000 Бандероль.

Ракета S8000 виготовляється підприємством Кронштадт, яке перебуває під міжнародними санкціями. Наразі ракета адаптується для пуску з ударних вертольотів Мі-28Н, хоча її початковим носієм є БпЛА Оріон того ж виробництва.

Якщо порівняти Бандероль з такими ракетами, як 9М727, Х-101 або 3М-14, то вона вирізняється здатністю здійснювати маневри з меншим радіусом повороту. При цьому ракета зберігає характерну для крилатих ракет траєкторію польоту.

До особливостей ракети s8000 Бандероль можна віднести використання різноманітних іноземних компонентів, зокрема:

Реактивного двигуна Swiwin SW800Pro китайського виробництва, призначеного для авіамодельного спорту; такий двигун доступний для придбання на онлайн-платформах на кшталт AliExpress, орієнтовна ціна — близько $16 тис.

Телеметричного модуля RFD900x, виготовленого в Австралії, або його аналогічної версії китайського походження.

Інерціальної навігаційної системи (ймовірно виготовляється в Китаї).

Акумуляторних батарей японської компанії Murata.

Сервоприводів Dynamixel MX-64AR, вироблених південнокорейською компанією Robotis.

Захищеної від перешкод антени типу CRP Комета-М8 (розробка російського підприємства ВНІІР-Прогрес), яка також встановлюється на безпілотники типу Герань, УМПК та УМПБ.

Також спостерігається використання близько двадцяти мікросхем, виготовлених у США, Китаї, Японії, Південній Кореї та Швейцарії.

Більшість іноземних компонентів для s8000 надходить через мережу “чіп і діп” (одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки).

Загалом експертам вдалося встановити більше ніж 20 основних елементів ракети S8000, а також орієнтовно 30 компаній, що беруть участь у її виготовленні чи забезпеченні компонентами.

Ракета s8000 Бандероль: технічні характеристики

Ворожа крилата ракета S8000 Бандероль має реактивний двигун та може розвивати максимальну швидкість до 650 км/год, а крейсерську — до 560 км/год.

Габарити ракети:

довжина — близько 5 м;

діаметр корпусу — 30 см;

розмах крил — 2,2 м.

До тактико-технічних характеристик нової російської крилатої ракети Бандероль можна зарахувати:

дальність польоту — до 500 км;

двигун Swiwin SW800Pro китайського виробництва;

бойова частина — ОФБЧ-150 масою 114,3 кг, з них вага вибухової речовини становить 49,5 кг;

паливо — авіаційний гас.

Defense Express зазначає, що йдеться про новий зразок озброєння РФ, який візуально схожий на американську протикорабельну ракету великої дальності типу AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

Тобто s8000 Бандероль — дешева крилата ракета для масового виробництва. Аналітики припускають, що вперше її було помічено наприкінці 2024 року на полігоні Капустин Яр.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Джерело : ГУР

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