Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованої російської атаки по Україні. Відповідні доповіді главі держави надали прем’єр-міністр Сергій Корецький, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

Наслідки атак РФ на Україну

За словами президента, в Одесі та області після удару по енергетичній інфраструктурі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Залучені всі необхідні служби. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути людям електропостачання.

Унаслідок нічної атаки в Одесі також пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру.

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За словами Зеленського, російські удари по портових об’єктах є частиною системної кампанії ворога проти продовольчої безпеки.

У Харкові російський боєприпас влучив у житлову багатоповерхівку та зруйнував чотири поверхи. Внаслідок атаки загинули двоє людей, десятки мешканців дістали поранення.

Ще одним містом, яке зазнало потужної атаки, став Павлоград. Там російські війська завдали удару поблизу торговельного центру та по енергетичній інфраструктурі. Відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них — четверо дітей.

Удари також були зафіксовані в Житомирській, Миколаївській, Київській, Херсонській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує застосовувати балістичну зброю проти України — атаки мають масштабний характер.

За його словами, лише протягом цього тижня Росія випустила по Україні 61 ракету, з яких 56 — балістичні, а також застосувала понад 1 560 ударних безпілотників та 1 540 авіабомб.

Президент заявив про необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, зокрема через санкції, а також збільшення кількості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Офіс президента

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