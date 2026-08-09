Через масовану російську атаку знеструмлено найбільші та найпотужніші об’єкти Одеського водоканалу.

Про це повідомили у водоканалі.

Одеса без води 9 серпня

Через відсутність електроенергії відсутнє водопостачання для всіх споживачів, окрім житлових масивів Пересип, Слобідка, Застава та колишнього житлового масиву Ленселище.

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Щойно з’явиться електрика, подачу води одеситам буде відновлено.

На період відсутності водопостачання організовано підвіз технічної води.

Машини з водою будуть стояти за наступними адресами:

вул. Семена Палія, 108,

вул. Академіка Заболотного, 12,

вул. Владислава Бувалкіна, 1,

вул. Ярослава Баїса, 5/1,

вул. Жоліо-Кюрі, 26,

просп. Князя Володимира Великого, 135,

вул. Марсельська, 9,

вул. Семена Палія, 70.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, вночі Росія завдала масованого удару по Україні — основним напрямком удару була Одеса. У місті фіксується пошкодження цивільної інфраструктури.

За останніми даними від Одеської міської військової адміністрації, внаслідок ворожого удару кількість постраждалих збільшилася до восьми осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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