Вибухи в Павлограді сьогодні, 8 серпня, пролунали після атаки російських військ. Ворог завдав ударів по центру міста.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про вибухи в Павлограді 8 серпня

За словами Ганжі, російські війська атакували Павлоград та вдарили по центральній частині міста.

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Унаслідок обстрілу зайнялися приватний будинок та автомобіль.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Поранень дістали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

Згодом кількість постраждалих у Павлограді зросла до п’яти.

Дві жінки та чоловік були госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Пізніше Ганжа розповів, що число постраждалих через вибухи в Павлограді 8 серпня сягнуло дев’яти.

– Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані, – заявив він.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Влада закликає мешканців Павлограда та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в безпечних місцях під час загрози.

Нагадаємо, вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вдень 6 серпня, коли ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

Джерело: Олександр Ганжа

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