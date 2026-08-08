РФ атакувала Павлоград: 9 постраждалих, серед них немовля та троє дітей
Вибухи в Павлограді сьогодні, 8 серпня, пролунали після атаки російських військ. Ворог завдав ударів по центру міста.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Що відомо про вибухи в Павлограді 8 серпня
За словами Ганжі, російські війська атакували Павлоград та вдарили по центральній частині міста.
Унаслідок обстрілу зайнялися приватний будинок та автомобіль.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Поранень дістали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.
Згодом кількість постраждалих у Павлограді зросла до п’яти.
Дві жінки та чоловік були госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Пізніше Ганжа розповів, що число постраждалих через вибухи в Павлограді 8 серпня сягнуло дев’яти.
– Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані, – заявив він.
Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.
Влада закликає мешканців Павлограда та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в безпечних місцях під час загрози.
Нагадаємо, вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вдень 6 серпня, коли ворог атакував регіон ударними безпілотниками.
Джерело: Олександр Ганжа