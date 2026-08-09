Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной российской атаки по Украине. Соответствующие доклады главе государства предоставили премьер-министр Сергей Корецкий, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и замруководителя Офиса президента Виктор Микита.

Последствия атак РФ на Украину

По словам президента, в Одессе и области после удара по энергетической инфраструктуре продолжаются аварийно-восстановительные работы. Вовлечены все необходимые службы. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть людям электроснабжение.

В результате ночной атаки в Одессе также повреждены жилые дома и портовая инфраструктура.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, российские удары по портовым объектам являются частью системной кампании противника против продовольственной безопасности.

В Харькове российский боеприпас попал в жилую многоэтажку и разрушил четыре этажа. В результате атаки погибли два человека, десятки жителей получили ранения.

Еще одним городом, подвергшимся мощной атаке, стал Павлоград. Там российские войска нанесли удар вблизи торгового центра и по энергетической инфраструктуре. Известно о девяти пострадавших, среди них — четверо детей.

Удары были также зафиксированы в Житомирской, Николаевской, Киевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает применять баллистическое оружие против Украины — атаки носят масштабный характер.

По его словам, только в течение этой недели Россия выпустила по Украине 61 ракету, из которых 56 баллистические, а также применила более 1 560 ударных беспилотников и 1 540 авиабомб.

Президент заявил о необходимости усиления международного давления на Россию, в том числе из-за санкций, а также увеличения количества систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.