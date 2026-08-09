61 ракета, 1560 дронов и 1540 авиабомб: Зеленский об атаках РФ за неделю
- В Одессе и области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после удара по энергетике.
- В Харькове дрон разрушил четыре этажа многоэтажки, погибли два человека.
- В Павлограде пострадали девять человек, среди них четверо детей.
Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной российской атаки по Украине. Соответствующие доклады главе государства предоставили премьер-министр Сергей Корецкий, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и замруководителя Офиса президента Виктор Микита.
Последствия атак РФ на Украину
По словам президента, в Одессе и области после удара по энергетической инфраструктуре продолжаются аварийно-восстановительные работы. Вовлечены все необходимые службы. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть людям электроснабжение.
В результате ночной атаки в Одессе также повреждены жилые дома и портовая инфраструктура.
По словам Зеленского, российские удары по портовым объектам являются частью системной кампании противника против продовольственной безопасности.
В Харькове российский боеприпас попал в жилую многоэтажку и разрушил четыре этажа. В результате атаки погибли два человека, десятки жителей получили ранения.
Еще одним городом, подвергшимся мощной атаке, стал Павлоград. Там российские войска нанесли удар вблизи торгового центра и по энергетической инфраструктуре. Известно о девяти пострадавших, среди них — четверо детей.
Удары были также зафиксированы в Житомирской, Николаевской, Киевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает применять баллистическое оружие против Украины — атаки носят масштабный характер.
По его словам, только в течение этой недели Россия выпустила по Украине 61 ракету, из которых 56 баллистические, а также применила более 1 560 ударных беспилотников и 1 540 авиабомб.
Президент заявил о необходимости усиления международного давления на Россию, в том числе из-за санкций, а также увеличения количества систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов.
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