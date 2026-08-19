Євгенія Хмару призначено міністром оборони: які завдання на посаді він озвучив
Верховна Рада підтримала кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.
За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
Призначення Хмари міністром оборони
Євгеній Хмара підтвердив, що зараз є цивільною особою. Це передбачено законом України Про військовий обов’язок і військову службу. Згідно з ним, міністр оборони має бути лише цивільною особою.
– Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до закону України про військову службу, – сказав Хмара під час виступу в Раді.
За його словами, звільнення з військової служби відбулося за 26 статтею, а саме у зв’язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.
Під час виступу в Раді Хмара окреслив пріоритети майбутньої роботи на посаді. За його словами, важливо продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію Росії, берегти людей, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс.
Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони.
Днем раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Ради кандидатуру Хмари на посаду глави Міноборони.
17 липня Кабінет міністрів призначив Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони в уряді нового прем’єр-міністра України Сергія Корецького.
А вже з 20 липня Хмара офіційно виконував обов’язки міністра оборони.