Верховна Рада підтримала кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Призначення Хмари міністром оборони

Євгеній Хмара підтвердив, що зараз є цивільною особою. Це передбачено законом України Про військовий обов’язок і військову службу. Згідно з ним, міністр оборони має бути лише цивільною особою.

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– Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до закону України про військову службу, – сказав Хмара під час виступу в Раді.

За його словами, звільнення з військової служби відбулося за 26 статтею, а саме у зв’язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.

Під час виступу в Раді Хмара окреслив пріоритети майбутньої роботи на посаді. За його словами, важливо продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію Росії, берегти людей, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс.

Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Ради кандидатуру Хмари на посаду глави Міноборони.

17 липня Кабінет міністрів призначив Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони в уряді нового прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

А вже з 20 липня Хмара офіційно виконував обов’язки міністра оборони.

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