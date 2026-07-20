Євгеній Хмара відсьогодні офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони
Кабінет міністрів України з 20 липня офіційно поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгенія Хмару.
Про це свідчать розпорядження Кабміну №722 та №723, оприлюднені на сайті уряду.
Євгеній Хмара офіційно виконує обов’язки міністра оборони
Розпорядженням №722 Кабінет міністрів призначив Хмару заступником міністра оборони.
– Покласти тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на заступника міністра… Хмару Євгенія Леонідовича, – йдеться в другому документі.
Обидва розпорядження набирають чинності з 20 липня.
Кабмін затвердив це призначення на своєму засіданні у п’ятницю, 17 липня.
Того ж дня президент Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від виконання обов’язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій “А” СБУ.
Що передувало новому призначенню Євгенія Хмари
14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку автоматично пішов весь Кабмін, зокрема й очільник Міністерства оборони Михайло Федоров.
16 липня нардепи підтримали призначення Сергія Корецького новим очільником уряду, а також затвердили оновлений склад Кабміну, окрім посад міністра оборони та міністра закордонних справ (ці дві кандидатури подаються до парламенту за квотою президента).
Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Євгеній Хмара виконуватиме обов’язки міністра оборони та контролюватиме далекобійні операції української армії.
В Офісі президента запевняли, що він матиме такий же обсяг завдань, що і Михайло Федоров.
Євгеній Хмара із 2011 року проходив військову службу у Центрі спецоперацій “А” СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ.
З січня 2026 року Хмара тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України.