Кабінет міністрів України з 20 липня офіційно поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгенія Хмару.

Про це свідчать розпорядження Кабміну №722 та №723, оприлюднені на сайті уряду.

Євгеній Хмара офіційно виконує обов’язки міністра оборони

Розпорядженням №722 Кабінет міністрів призначив Хмару заступником міністра оборони.

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– Покласти тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на заступника міністра… Хмару Євгенія Леонідовича, – йдеться в другому документі.

Обидва розпорядження набирають чинності з 20 липня.

Кабмін затвердив це призначення на своєму засіданні у п’ятницю, 17 липня.

Того ж дня президент Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від виконання обов’язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій “А” СБУ.

Що передувало новому призначенню Євгенія Хмари

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку автоматично пішов весь Кабмін, зокрема й очільник Міністерства оборони Михайло Федоров.

16 липня нардепи підтримали призначення Сергія Корецького новим очільником уряду, а також затвердили оновлений склад Кабміну, окрім посад міністра оборони та міністра закордонних справ (ці дві кандидатури подаються до парламенту за квотою президента).

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Євгеній Хмара виконуватиме обов’язки міністра оборони та контролюватиме далекобійні операції української армії.

В Офісі президента запевняли, що він матиме такий же обсяг завдань, що і Михайло Федоров.

Євгеній Хмара із 2011 року проходив військову службу у Центрі спецоперацій “А” СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ.

З січня 2026 року Хмара тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України.

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