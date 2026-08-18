Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Андрія Сибіги та Євгенія Хмари на посади міністра закордонних справ України та міністра оборони відповідно.

Про це повідомили спікер ВР Руслан Стефанчук та депутат від франції Голос Ярослав Железняк.

Подання на призначення Хмари та Сибіги внесено до Верховної Ради

– До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари Міністром оборони України, – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури.

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Перед цим по внесення подання про призначення Хмари та Сибіги до ВР заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

– Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент, – написав він.

За інформацією депутата, з 17:00 у Верховній Раді мають відбутися зустрічі парламентських фракцій із кандидатами на посади міністрів.

Голосування за кандидатури на посади міністрів у парламенті планують провести у середу, 19 серпня.

Нагадаємо, 17 липня за погодженням із президентом Володимиром Зеленським уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.

До цього Хмара виконував обов’язки голови Служби безпеки України, а Андрій Сибіга очолював МЗС.

16 липня Верховна Рада підтримала подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького щодо призначення нового складу Кабінету міністрів.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

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