Верховная Рада поддержала кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.

За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Назначение Хмары министром обороны

Евгений Хмара подтвердил, что сейчас является гражданским лицом. Это предусмотрено законом Украины О воинской обязанности и военной службе. Согласно ему, министр обороны должен быть только гражданским лицом.

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– Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с законом Украины о военной службе, – сказал Хмара во время выступления в Раде.

По его словам, увольнение с военной службы произошло по 26 статье, а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава.

Во время выступления в Раде Хмара очертил приоритеты предстоящей работы на должности. По его словам, важно продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию России, беречь людей, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс.

Хмара выступает за сохранение положительных наработок и людей, хорошо зарекомендовавших себя в Министерстве обороны.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Хмары на должность главы Минобороны.

17 июля Кабинет министров назначил Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны в правительстве нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

А уже с 20 июля Хмара официально исполнял обязанности министра обороны.

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